Sestri Ponente, Bordilli replica a Salis: “Il quartiere non ha bisogno di passerelle ma di soluzioni concrete”

Genova. “Sestri Ponente non ha bisogno di passerelle elettorali, ma di soluzioni concrete. L’amministrazione comunale sta mettendo in campo una serie di misure serie, nate dall’ascolto del territorio, del Civ e dei residenti per supportare e rilanciare il tessuto commerciale e sociale di un quartiere e di via Sestri che, soprattutto per chi è genovese e del ponente, rappresenta un polo di commercio di vicinato irrinunciabile”.

Lo dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli rispondendo alle dichiarazioni della candidata del centrosinistra Silvia Salis rilasciate oggi a Sestri Ponente durante il presidio di solidarietà per la possibile chiusura dello storico negozio Giglio Bagnara.

» leggi tutto su www.genova24.it