Tragico incidente a Borgoratti, perde la vita un ragazzo di 16 anni

Genova. Uno scontro fatale tra uno scooter e un’auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, intorno alle 16,20, in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, a Genova: a bordo del mezzo a due ruote viaggiava un ragazzo di 16 anni, morto sul colpo. Illesa la donna al volante dell’automobile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza della Croce Verde di Quarto e l’automedica del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il giovane non è sopravvissuto all’impatto

