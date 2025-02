Varazze, fuga di gas in via Emilio Vecchia: tolto il semaforo e strada messa in sicurezza

Varazze. Rimosso il semaforo installato ieri sera, 25 febbraio, in via Emilio Vecchia, posizionato in seguito ai lavori di ripristino del tratto in località Parasio dove in mattinata era stato danneggiato un tubo con fuoriuscita di gas. Per questo la zona era stata isolata e il traffico deviato.

Tempi rapidi per la sua rimozione. Ora la viabilità è tornata alla normalità. Già a partire dalla serata di ieri i tecnici di Italgas avevano ripristinato l’erogazione dopo che il tubo era stato riparato. Alle 20 l’installazione dell’impianto semaforico per garantire il passaggio dei mezzi a senso unico alternato in vigore fino al primo pomeriggio di oggi e mettere in sicurezza il tratto di strada e la zona dopo il bivio a salire per Casanova.

