Al Civico doppio appuntamento con Vincenzo Salemme

Doppio appuntamento al Teatro Civico della Spezia con Vincenzo Salemme, attore teatrale e cinematografico di successo, scrittore e sceneggiatore. Venerdì 28 febbraio alle 21 (in replica sabato 1 marzo, sempre alle 21) andrà in scena il suo nuovo spettacolo “Ogni promessa è debito”, da lui scritto e diretto.

Un titolo in cui è racchiuso il senso più preciso del racconto: un uomo di circa 60 anni, vedovo con due figli che, per salvare la vita a se stesso e alla famiglia, esprime un voto alla patrona del suo paese, sant’Anna. L’uomo in questione è Benedetto Croce, titolare della pizzeria “Croce e delizia” e si ritrova in una situazione di grave pericolo a bordo di una piccola imbarcazione insieme alla figlia Rebecca e al figlio Marco.

Un lavoro allo stesso tempo comico e grottesco, con diversi spunti di riflessione per l’eterno scontro tra egoismo e buona volontà, tra onestà e lucro, tra bisogno e avidità.

Biglietti in vendita on line su Vivaticket e Ticket One oppure presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19)

Tel. 0187-727521 – email: info@teatrocivico.it

www.teatrocivico.it

