Allagamenti al Pronto Soccorso, Baruzzo: “Bucci e Nicolò dicano quali interventi emergenziali e strutturali intendono mettere in campo”

“Bucci e l’assessore Nicolò cercano di imporre una narrazione fantasiosa, per cui i problemi della sanità si stanno per risolvere magicamente. La situazione denunciata dal Nursind sul Pronto Soccorso alla Spezia, però, riporta tutti sulla Terra e alla dura realtà. Le nostre strutture ospedaliere sono in uno stato praticamente emergenziale”. Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo, che prosegue: “Il fatto che un pronto soccorso si allaghi a quel livello rende indegno il servizio per i pazienti e inaccettabili le condizioni lavorative per gli operatori. Come ha denunciato il sindacato, gli allagamenti si ripetono frequentemente e i professionisti della salute si trovano a tamponare la situazione come possono. Anziché annunciare per la centesima volta l’avvio lavori al Felettino, di cui c’è un bisogno sempre più urgente – conclude l’esponente dell’opposizione – Bucci, Nicolò e la direzione sanitaria dicano quali interventi emergenziali e strutturali intendono mettere in campo per impedire, nel frattempo, che situazioni del genere si ripetano”.

