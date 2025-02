Anci, il Consiglio nazionale approva l’appello dei piccoli comuni: “Ripristinare i fondi per gli investimenti”

Genova, “La necessità prioritaria è affrontare e risolvere il problema della mancata riproposizione, all’interno del bilancio dello Stato, delle risorse destinate agli investimenti per i Comuni sotto i mille abitanti. Occorre avviare una interlocuzione costruttiva con il Governo per prevedere le risorse necessarie per questi piccoli Comuni in modo che possano continuare a garantire la realizzazione di programmi già avviati”.

Questo l’incipit del documento che la Consulta nazionale dei Piccoli Comuni ha sottoposto, ieri a Roma, al nuovo Consiglio nazionale Anci, in occasione del suo insediamento, e che è stato approvato all’unanimità.

