Castiglione: Matteo Bo operato in neurochirurgia, pronto il trasferimento in rianimazione

Dall’Ufficio Stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino

In merito alle condizioni di salute dell’uomo di 52 anni arrivato questa mattina in elisoccorso da Castiglione Chiavarese dopo essere rimasto vittima di colpi da arma da fuoco, vi segnaliamo che si è reso necessario il suo trasferimento presso le sale operatorie di Neurochirurgia del Padiglione Specialità, per essere sottoposto ad un lungo e delicato intervento di rimozione dei corpi estranei. L’intervento, iniziato alle ore 11.30, è attualmente in corso. Ad intervenire sul paziente l’equipe del dottor Luca Berardi, direttore del Trauma Center ed Emergenza Chirurgica, l’equipe di chirurgia vascolare del professor Giovanni Pratesi e l’equipe della Clinica Ortopedica, diretta dal professor Matteo Formica. Al termine dell’operazione, il paziente verrà ricoverato presso la Rianimazione M3 del Monoblocco, diretta dal professor Nicolò Patroniti. La prognosi resta riservata.

