Crollo di un muretto: chiuso un tratto del sentiero fra Vernazza e Corniglia

Il Parco Cinque Terre informa che “a seguito delle recenti piogge, è stato rilevato il crollo di un muro a secco in località Macereto, lungo il Sentiero Verde Azzurro, nel tratto tra Vernazza e Corniglia. A causa dell’accaduto, la percorribilità del sentiero risulta compromessa”. L’ente ha avviato le necessarie verifiche e ha segnalato l’accaduto al Comune di Vernazza per l’emanazione dell’ordinanza di chiusura del tratto interessato. “Si invitano escursionisti e residenti a prestare la massima attenzione e a non percorrere il tratto coinvolto fino a nuova comunicazione. Il crollo è stato tempestivamente segnalato dagli operatori del Parco addetti al controllo della rete sentieristica. Seguiranno aggiornamenti sulle tempistiche di intervento e sulla riapertura del percorso”.

