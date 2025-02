Giornata mondiale delle malattie rare, a Villa Quartara un evento per professionisti e famiglie

Genova. La Giornata dedicata alle malattie rare, che cade simbolicamente il 29 febbraio, negli anni non bisestili, si celebra convenzionalmente il 28 febbraio. È l’occasione per intraprendere attività, azioni e iniziative pubbliche per una sensibilizzazione sul tema e per porre l’attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia rara comporta nel quotidiano, per i pazienti e per i loro familiari.

In Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 individui ogni 10mila persone. Si conoscono tra le 6mila e le 8mila malattie rare, molto diverse tra loro ma spesso con comuni problemi di ritardo nella diagnosi, e solo il 5% di queste oggi ha una cura.

