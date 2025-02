Golfo dei Poeti sconfitta a Pegli nella sesta giornata di ritorno

Non ce la fa la Golfo dei Poeti, in casa del Pegli dove perde per 78-72, nella sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 ligure. Per la cronaca coach Edoardo Soncini ha schierato…Di Benedetto C. 7, Pizzanelli 21, Russo M. 0, Gelmuzzi 19, Preci 0, Beltrami 16, Russo L. 0, Giananti L. 3, Vignali 0, Di Benedetto M. 2, Salvia 0, Moscatelli 4.

Questi poi gli altri “score” nel turno: Blue Sea Lavagna-Tigullio Sport Team S. Margherita 44-72, Bvc S. Remo-Aurora Chiavari 54-78, Juvenilia Varazze-Ardita Juve 77-92, Next Step-Psg Auxilium 73-50 e Novi Busalla-Cogoleto 61-69.

Conseguente classifica: Next Step Rapallo e Aurora Chiavari punti 30, Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 26, Psg Auxilium Genova 20, Ardita Juve Ge e Juvenilia Varazze 18, Golfo dei Poeti; Cogoleto, Pegli 16, Novi Busalla 8, Blue Sea Lavagna 6, Bvc San Remo 2.

Nella foto Cristian Di Benedetto

