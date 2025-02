Il Parco del Beigua compie vent’anni, il 29 marzo si festeggia con un Geo-Festival

Genova. Era il 2005 quando il Parco del Beigua, primo e ad oggi unico in Liguria, venne riconosciuto come Geoparco, entrando a far parte della Rete Globale dei Geoparchi. Un riconoscimento ottenuto non solo per il valore scientifico e il pregio del patrimonio geologico e geomorfologico, ma anche per le strategie di sviluppo sostenibile e la politica territoriale attenta alla valorizzazione delle risorse naturali e al contestuale sviluppo socio-economico durevole, a vantaggio delle comunità residenti.

Da allora l’Ente Parco, in accordo con le amministrazioni locali, ha dato attuazione a una visione strategica per fare del territorio del Geoparco un’area pilota a livello regionale e nazionale attraverso azioni di tutela attiva delle risorse naturali e del territorio, progetti di sensibilizzazione e divulgazione ambientale, iniziative di promozione e ricreazione turistica, sostegno allo sviluppo rurale e alle produzioni locali.

» leggi tutto su www.genova24.it