Innovazione e collaborazione: gli studenti dell’Aicardi e del Galilei uniti per la vigna

Albenga. Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Agrario “Aicardi” di Albenga e dell’Istituto Tecnologico “G. Galilei” di Campochiesa d’Albenga hanno collaborato con sinergia ed entusiasmo alla realizzazione di un progetto innovativo per il controllo e la gestione dell’impianto di irrigazione della vigna dell’istituto agrario.

Attraverso l’implementazione di un sistema avanzato di monitoraggio, gli studenti hanno sviluppato una soluzione in grado di misurare temperatura e umidità in quattro zone diverse della vigna. I dati raccolti verranno costantemente analizzati mediante grafici che permetteranno agli studenti dell’Istituto Agrario di esaminare e tenere sotto controllo la salute delle coltivazioni, intervenendo tempestivamente quando necessario. Inoltre, in caso di anomalie, il sistema sarà in grado di inviare messaggi di errore per avvisare il responsabile dell’azienda agricola, garantendo un monitoraggio costante e affidabile.

