Dal Gruppo Consigliare “Lavagna Insieme con Claudio Lapetina”

Abbiamo appreso l’esito della sentenza del Tar Liguria che ha respinto il ricorso dell’attuale gestore del porto di Lavagna. Consapevoli che gli aggravi economici per i Lavagnesi sono, almeno per ora, allontanati , sotto questo profilo non possiamo che ritenere positivo l’esito di primo grado. È giusto evidenziare che potrebbero non essere finite le pronunce giudiziarie, essendo possibile un ricorso al Consiglio di Stato.

