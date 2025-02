“Mission Impossible” torna l’appuntamento radiofonico con la radio del Capellini-Sauro

Venerdì 28 febbraio dalle ore 15:00 tornerà Mission Impossible, l’appuntamento radiofonico con CapeSau-nd Radio, la radio degli studenti dell’Istituto Capellini Sauro di La Spezia, in onda sul portale di Radio Rogna.

Questo programma radiofonico fa parte del progetto “Let’s talk! WebRadio a Scuola” nato nel 2023 grazie alla partecipazione al bando finanziato da Fondazione Carispezia, curata dalla docente Lorena Caselli. Il referente di questo progetto è il docente Daniele Boni, coadiuvato dall’assistente Angelo Ravoni per la parte tecnica. La formazione radiofonica è svolta da Simone Ricciardi, Walter Ubaldi e Danilo Manganelli di Radio Rogna.

La prima intervista in assoluto effettuata dagli studenti ha visto come protagonista il Dirigente Scolastico Antonio Fini, da sempre fervente sostenitore e promotore dell’iniziativa. L’intervista del 28 febbraio, in collaborazione con la produzione Eventi Salute Società Spettacolo di Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri, vedrà la partecipazione dello chef Pierino Congia, showman che ha lavorato come conduttore radiofonico nella Milano degli anni ’70. Con lui si parlerà della storia delle radio libere, di musica e di spettacolo. I temi tipicamente trattati dai giovani radiofonici sono la scuola, l’attualità, il sociale e lo spettacolo.

