Piaggio Aerospace, vertice al Ministero: conferme su droni e business aviation

Villanova d’Albenga. Nella giornata odierna, nella sede ministeriale, è stata illustrata da Haluk Bayraktar, Ceo di Baykar, la visione e il piano industriale di Piaggio Aerospace e delle tre business unit, motori, aeromobili e servizio clienti.

Il piano prevede investimenti come spese in conto capitale per 40 milioni nei prossimi due anni, e ulteriori 40 milioni per sostenere il percorso di rilancio e arrivare al pareggio di bilancio il prima possibile. L’Ad, oltre presentare un piano che punta sul P 180, prodotto di eccellenza, e sulle vendite nell’aviazione commerciale, ha comunicato che Baykar ha intenzione di portare la produzione di droni negli stabilimenti Piaggio, oltre che incrementare sia il servizio clienti che un rafforzamento della business unit motori.

» leggi tutto su www.genova24.it