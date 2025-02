Rapallo: “Dall’auto blu alle porte coibentate. La trasparenza, sai, è come il vento”

Da Andrea Carannante capogruppo consigliare in Rapallo

Passati dalle auto blu alle porte coibentate. Prima il lusso, ora il bunker. Un’amministrazione che si trincera dietro il silenzio e l’isolamento, come se governare fosse un affare privato e non un servizio pubblico. Un tempo si parlava di democrazia diretta e partecipazione, oggi ci troviamo davanti a un modello chiuso, impenetrabile, dove la politica si svolge a porte chiuse, lontano dagli occhi e dalle orecchie dei cittadini.

Il sindaco, in Consiglio Comunale, ha ripetuto più volte: “La maggioranza è la maggioranza, la minoranza è la minoranza”. Ma questo cosa significa? Che chi governa può fare quello che vuole senza ascoltare nessuno? No, governare non è comandare. Amministrare non significa imporre, ma servire la città con trasparenza e apertura. Chi vince le elezioni non riceve un assegno in bianco per chiudersi nelle stanze del potere e decidere senza confronto. La maggioranza governa, ma deve farlo per tutti, non solo per se stessa.

E se il problema sono le “orecchie indiscrete”, forse bisognerebbe guardarsi in casa. Perché è evidente che, quando si parla in Comune, dopo pochi minuti le informazioni circolano ovunque. Il vero problema non è l’insonorizzazione delle stanze, ma la poca affidabilità di chi, all’interno della stessa amministrazione, non riesce a mantenere la riservatezza nemmeno tra i propri alleati.

Chi governa deve avere il coraggio di parlare alla città, non di nascondersi dietro porte blindate. Se qualcuno ha paura di ciò che si dice nel palazzo comunale, forse dovrebbe preoccuparsi meno delle mura e più delle persone che lo circondano. Perché la politica non si fa nel silenzio e nell’ombra, ma nella trasparenza e nel confronto. E soprattutto, chi è stato eletto non è lì per comandare, ma per amministrare. Se qualcuno si è dimenticato questa differenza, forse è bene che se la ricordi.

