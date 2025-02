Sabato 1° marzo al Birrificio del Golfo presentazione della birra “Le Grazie” e festa in maschera

Sabato 1° marzo, presso il Birrificio del Golfo, in Via delle Fornaci, si terrà la presentazione della nuova birra “Le Grazie”, dedicata alla borgata marinara omonima, che fa parte della serie di birre one shot che celebrano la centesima edizione del Palio del Golfo. La serata proseguirà con una festa in maschera, musica dal vivo e dj set.

La birra “Le Grazie”

L’evento avrà inizio alle 18 con la presentazione della borgata marinara di Le Grazie e della birra a essa dedicata. “Le Grazie” è un’American IPA dalle tonalità ambrate, con un grado alcolico di 6,4% e 45 IBU. Durante la maturazione a freddo, viene effettuato un double dry-hop, che conferisce alla birra aromi intensi di frutta tropicale, resine e agrumi. L’amaro tipico dello stile IPA è bilanciato dalla dolcezza dei malti caramellati.

