Savona, in Seminario incontro prequaresimale dei ministri della comunione

Savona. Sabato primo marzo dalle ore 9:30 a mezzogiorno il Seminario Vescovile ospiterà l’incontro di preparazione alla Quaresima dei ministri straordinari della comunione “per rinnovare la nostra fede, la nostra speranza e la nostra carità insieme”, come spiega il benedettino dom Franco Gazzera, responsabile del Servizio Liturgico della Diocesi di Savona-Noli. Il vescovo monsignor Calogero Marino aiuterà i partecipanti nella riflessione.

Nella Chiesa cattolica al ministro straordinario della comunione è affidato l’incarico della distribuzione dell’eucaristia durante la messa oppure agli ammalati in casa o in ospedale, impossibilitati a recarsi in chiesa. “L’11 febbraio abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Malato e vogliamo ricordare, come dice papa Francesco, che l’amore del prossimo è l’amore completo di tutta la persona, che è corpo, anima, cuore e spirito – dice dom Gazzera – Prendersi cura del malato è prendersi cura non solo della malattia ma di tutta la persona con la sua dignità”.

