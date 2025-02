Serie D, NovaRomentin vincente contro la Cairese. Gonzalez: “Non pensiamo che il campionato sia morto, importante aver vinto senza subire gol”

Cairo Montenotte. Domenica pomeriggio presso il “Cesare Brin” è andata in scena una delle gare valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie D (girone “A”). Ad affrontarsi sono state Cairese e NovaRomentin, questo per una sfida avvincente che si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore della formazione ospite.

I piemontesi hanno così accorciato sulla capolista Bra (fermata sull’1-1 dal Chieri), squadra quest’ultima che è comunque rimasta a +11 sui diretti inseguitori. Al termine del match ad intervenire per conto del NovaRomentin è stato Pablo Andres Gonzalez, allenatore del sodalizio rappresentante la città di Romentino il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo avuto tante situazioni per fare gol che non siamo riusciti a concretizzare e dopo abbiamo rischiato di pareggiare una partita per cui sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. L’importante comunque è aver vinto”.

» leggi tutto su www.ivg.it