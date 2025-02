Sport over 65: Regione approva nuovo bando da 100mila euro

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro, ha approvato un nuovo bando da 100mila euro destinato agli Enti di Promozione Sportiva e finalizzato alla promozione dell’attività fisica e degli stili di vita attivi per gli adulti over 65.

“Lo spirito è quello di diffondere nella terza età la cultura del movimento, associandola a momenti di condivisione e di socializzazione, con la finalità di estendere i valori dello sport ad una platea sempre più ampia, con particolare riferimento alle persone non più giovani, per le quali può risultare più difficile praticare sport – spiega l’assessore Ferro. – Ulteriore e fondamentale traguardo che si desidera raggiungere è la promozione di uno stile di vita sano e attivo idoneo a contrastare la sedentarietà. Siamo Regione Europea dello Sport 2025 e uno degli obiettivi più importanti che vogliamo raggiungere è proprio quello di far muovere le persone, di ogni età e abilità, mantenendole in forma e in salute attraverso l’attività fisica e la pratica sportiva”.

Gli Enti che intendano partecipare al bando sono chiamati a presentare progetti che promuovano il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva per la popolazione più anziana. Nel dettaglio, le attività proposte dovranno essere erogate gratuitamente ai beneficiari finali dell’avviso pubblico per un arco temporale minimo di tre mesi, strutturando i corsi di attività motoria in almeno due incontri settimanali e prevedendo, inoltre, due appuntamenti dedicati ai gruppi di cammino attraverso passeggiate guidate all’aperto. Nel bando si prevede altresì l’impegno obbligatorio dei soggetti partecipanti alla predisposizione di momenti formativi e educativi sulla necessità di assumere corrette abitudini alimentari alla presenza di uno specialista in materia di alimentazione (dietologo o nutrizionista).

