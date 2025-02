Stelle nello Sport, al via la 26ª edizione

Alle spalle un quarto di secolo, davanti l’entusiasmo, l’impegno e la voglia di incidere ancora sul futuro dei liguri attraverso la promozione dei valori dello sport. Nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, Stelle nello Sport taglia il traguardo della 26ª edizione con molteplici obiettivi: celebrare gli sportivi della Liguria, portando alla ribalta storie di atleti, tecnici, dirigenti e società sportive, sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti ETS, rivolgersi a una platea sempre più ampia di studenti e a cittadini di tutte le età ed abilità.

Lo sport è uno straordinario fattore educativo e di presidio socio culturale. In questo straordinario percorso, Stelle nello Sport ha organizzato 1.450 eventi, premiato 490 atleti e 230 società sportive con 190 testimonial e 34.500 spettatori al Galà. Ha coinvolto 122.500 studenti, 3.948 partecipanti al Premio Fotografico e distribuito 142.000 copie dell’Annuario ligure Sport. E ancora ha raccolto 1015 cimeli per l’Asta benefica delle Stelle e totalizzato oltre 520.000 euro di fondi destinati alla Fondazione Gigi Ghirotti ed altre importanti cause abbracciate nel corso degli anni. La Festa dello Sport, nel magnifico Parco Olimpico del Porto Antico di Genova, ha fatto “scendere in campo” 1.270.000 persone.

