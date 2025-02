Sudtirol, Castori: “Non possiamo permetterci passi falsi. Spezia forte, ma sarà dura anche per loro”

“Le partite si giocano per vincere e lo Spezia con il Catanzaro ha raccolto meno di quello che ha dimostrato. Non parlerei di una squadra in difficoltà, la Serie B è un campionato livellato e basta poco per spostare il risultato. Le prestazioni dello Spezia sono sempre di un livello alto, per noi è una partita difficilissima perché sono forti. I risultati dell’ultimo periodo lasciano il tempo che trovano”. Parla così alla vigilia della partita con lo Spezia Fabrizio Castori, il tecnico del Sudtirol che domani sera ospiterà al Druso la squadra di Luca D’Angelo. “Noi non abbiamo tempo per riposare, siamo in una condizione in cui bisogna recuperare in classifica. Dobbiamo andare forte durante tutti gli allenamenti e in tutte le settimane per ottimizzare i risultati nostri. A parte gli infortunati, gli altri sono pronti. Poi ci saranno i convocati”.

Una partita complicata, ma che il Sudtirol non può permettersi di sbagliare: “Lo Spezia non lo scopro certo io. Son quelli che hanno preso meno gol di tutti, sono ben equilibrati, pericolosissimi su palla inattiva perché sanno battere bene e perché hanno struttura fisica. Dovremmo prestare molta attenzione, meno palle inattive prendiamo contro e meglio sarà. Dovremo dare le giuste risposte alle loro peculiarità. Sarà una partita tosta, lo Spezia è fisico e concreto, sta facendo un campionato importante. Sarà dura per noi ma lo sarà anche per loro, non possiamo permetterci passi falsi perché solo così possiamo salvarci. A prescindere dall’avversario, che stimiamo e rispettiamo, non possiamo permetterci di avere suggestione”, conclude.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com