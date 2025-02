Un’operazione di oltre cinque ore per salvare la vita al 42enne ferito dal vicino a colpi di pistola

Genova. È stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico Matteo Bo, l’uomo di 42 anni ferito a colpi di pistola in mattinata a Castiglione Chiavarese dal vicino di terreno, il 52enne Giuseppe Vadalà.

Bo, colpito in diverse parti del corpo, è stato intubato e trasferito in elicottero all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato nel punto rianimo del pronto soccorso. In tarda mattinata è stato portato nelle sale operatorie di Neurochirurgia del padiglione specialità per sottoporlo a un intervento di rimozione dei proiettili. L’operazione, iniziata alle 11.30, era ancora in corso alle 16.

» leggi tutto su www.genova24.it