Calvari: domani il ricordo dell’eccidio elle Paie. La testimonianza di Renato Lagomarsino

Sabato (domani) alle 10,30 a Calvari, presso la cappelletta nel bosco delle Paie, lungo la strada che porta a Certenoli, sarà ricordato il tragico avvenimento del 2 marzo 1945: la fucilazione, per rappresaglia, di dieci partigiani. E’ una cerimonia che si ripete ogni anno nella triste ricorrenza e viene organizzata dal Comune di Genova d’intesa col Circolo “Bisagno”. Intervengono numerose associazioni e le rappresentanze di tanti Comuni, in primis quello di San Colombano Certenoli.

“Sono passati ottant’anni – ricorda Renato Lagomarsino – ma ho un ricordo ancora vivissimo di quella sera. Con i genitori e i fratelli eravamo sfollati in casa degli zii a Barbarasco, a mezz’ora da Calvari, dove si erano acquartierati gli alpini della “Monterosa”. Era quasi l’ora di cena e ad un tratto si sente un crepitio di colpi d’arma da fuoco. Salgo al piano superiore e mi metto in ascolto, sembrandomi una cosa strana. Due sere prima, il 28 febbraio, a Calvari, a metà di salita Castello, in un agguato era stato ucciso un alpino, l’attendente del tenente Kisterman, che avrebbe dovuto essere la vittima per il suo comportamento violento. Pensavo a uno scontro tra alpini e partigiani come conseguenza del rastrellamento fatto al mattino ma i minuti passavano e non si udiva più nulla. D’un tratto, però, il silenzio venne interrotto da una voce, un ordine secco: “fuoco!”, al quale seguì una scarica come quella udita prima. Passa qualche minuto e si sentono alcuni colpi isolati. Poi un rumore di scarponi sull’acciottolato della strada che scende a Calvari. Rispetto a Barbarasco il bosco delle Paie si trova al di là del fossato, più in basso, distante poco meno di novecento metri in linea d’aria, ma nel silenzio della sera la voce e i rumori si sentivano nitidamente.

» leggi tutto su www.levantenews.it