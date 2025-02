Chiavari: “Prendiamo atto che l’assessora ha annunciato l’intenzione di querelarci”

Da Davide Grillo e Alberto Corticelli

Prendiamo atto che l’assessora ha annunciato l’intenzione di querelare in relazione alle legittime domande che abbiamo posto a seguito delle segnalazioni ricevute da alcune famiglie. Siamo naturalmente a disposizione per verificare, anche nelle sedi opportune, cosa sia vero e cosa sia falso. Del resto, questo è esattamente il compito di chi fa opposizione e di chi, come un’associazione civica, esercita un’azione di controllo e verifica, come avviene in ogni democrazia sana e non autocratica.

» leggi tutto su www.levantenews.it