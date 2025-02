D’Angelo: “Il Pisa ancora si può prendere. È un periodo in cui ci gira così”

“Il Sudtirol ha fatto la sua partita, penso avremmo meritato di vincere”. Con un pizzico di amarezza, piuttosto palpabile, commenta così il pareggio dello Spezia Luca D’Angelo, fermato sull’1-1 dal Sudtirol di Fabrizio Castori. “Noi abbiamo crossato molto, creato molte mischie, ci sono stati salvataggi vicino alla linea e ho poco da dire ai ragazzi, hanno giocato con il giusto atteggiamento. Non era facile trovare qualità perché il Sudtirol si difende bene, serviva più precisione al cross e in area. Avremo fatto 3-4 tiri dal dischetto che sono stati rimpallati, non posso dire alla squadra di non aver messo quello che serviva. Ma i nostri avversari non hanno rubato niente”.

Uno Spezia parso meno brillante del solito, anche per i problemi avuti la scorsa settimana: “In molti sono stati colpiti dall’influenza e hanno recuperato all’ultimo momento, ma penso che nel primo tempo abbiamo concesso l’occasione del gol e nella ripresa un colpo di testa. Alla fine abbiamo pareggiato perché non abbiamo segnato il secondo gol che credo avremmo meritato, è un momento in cui gira così. Fatichiamo a concretizzare, è successo a Modena e con il Catanzaro, ma la squadra ha giocato con uno spirito eccezionale. Siamo andati sotto alla prima occasione, abbiamo avuto chance importanti con Pio e Salvatore, ci hanno salvato una palla sulla linea. Ma quello che conta è il risultato, l’1-1. Non quello che dico io”.

