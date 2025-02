Demografia delle imprese: in provincia della Spezia 244 imprese in più nel 2024

Più imprese nell’industria, nei servizi e nelle costruzioni. Meno nell’agricoltura e nel commercio. Sono alcune delle evidenze emerse dall’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro) sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese in provincia della Spezia nel 2024. Con 20.501 imprese registrate al 31 dicembre 2024, il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d’ufficio è positivo per il quarto anno consecutivo con +244 unità: la migliore performance tra le quattro province liguri.

Buoni i segnali dal confronto dei tassi di iscrizione e di cessazione non d’ufficio del 2024 con quelli del 2023: nel 2024 si sono registrati un tasso di iscrizione pari a +6% (+5,85% nel 2023) ed un tasso di cessazione pari a +4,82% (+5,03% del 2023). In valori assoluti, per quanto riguarda le iscrizioni, si è passati dalle 1.211 nuove aperture del 2023 alle 1.239 del 2024, mentre per quanto concerne le cessazioni non d’ufficio, si è passati dalle 1.041 cessazioni del 2023 alle 995 del 2024.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com