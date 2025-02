Fiera di San Giuseppe, potrebbe essere l’anno delle grandi novità: più di 250 banchi non hanno mai partecipato

Le date della fiera, da lunedì 17 fino al 19 marzo, dividono ancora un po’. Non tutti sono d’accordo sull’allestimento spalmato solo negli infrasettimanali e giusto ieri il Partito democratico ha annunciato che presenterà un question time per chiedere lumi all’amministrazione sul coinvolgimento anche della domenica, portando quindi la fiera a tre giorni e mezzo. Sarà necessario aspettare la data del consiglio comunale, di lunedì, per sapere cosa risponderà l’amministrazione. Ma mentre, almeno sui social e nelle chiacchiere da bar, gli spezzini si dividono tra favorevoli, contrari e chi pensa a dove parcheggiare l’auto, dalle graduatorie di assegnazione dei posteggi si possono intravedere delle piccole novità.

Il primo dato è fornito dal numero delle postazioni: sono in totale 770, sono una decina le attività che contano più di 30 presenze in fiera (il record è 36), un paio quelle che hanno partecipato a più di venti edizioni (27 e 23). Le altre vanno a scalare: una ventina di attività conta la presenza in doppia cifra (dalle 19 alle 10), 297 hanno partecipato tra le 9 e le 3 volte.

