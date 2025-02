Hristov: “Noi pensiamo solo allo Spezia. Oggi ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a vincere”

“Oggi abbiamo concesso un po’ di più, ma come dico sempre gli avversari ci sono e lottano anche loro. Il Sudtirol lotta per salvarsi, oggi hanno messo più di noi e hanno pareggiato, noi ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti. Ora ripartiamo con la testa giusta per la prossima partita”. Parla così Petko Hristov, il capitano dello Spezia, ad un’ora dal pareggio contro il Sudtirol. Una partita che lascia tanta amarezza nelle Aquile, a cui però il bulgaro non concede alibi: “Siamo in trenta in rosa, non penso che senza 2-3 giocatori ci possano essere problemi. Chi gioca con la febbre non ha alcun problema, si scende in campo per fare quello che chiede il mister e anche se hai 38-39 di febbre lo provi a fare”.

Una classifica che ora vede il Pisa a sei punti, ma con una partita in meno: “Il nostro pensiero è sullo Spezia, non sul Pisa. Siamo partiti per un fare un altro tipo di campionato, ora ne stiamo facendo un altro. Siamo in un momento difficile, così possiamo dire, ma ora si vedrà che giocatori siamo”, continua Hristov, che si proietta poi al match col Pisa: “Domenica ci aspetta un derby sentito, conosciamo l’importanza della partita. Dobbiamo giocare per vincere”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com