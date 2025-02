Incidente a Ponzano Madonnetta, traffico in tilt per oltre un’ora

Traffico in tilt per oltre un’ora in Via Cisa Sud, all’altezza di Ponzano Madonnetta, dove poco prima delle 18 due macchine sono entrate violentemente in collisione. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco, l’automedica Delta 2 del 118 e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Sarzana, che ha trasportato verso l’ospedale Sant’Andrea uno degli occupanti delle vetture, in codice giallo.

La circolazione è rimasta bloccata sino alle 19.15, quando i Carabinieri la hanno riaperta a senso unico alternato, in attesa dello sgombero definitivo della carreggiata, sulla quale era ancora presente una delle due auto incidentate.

