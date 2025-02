L’inchiesta sull’attentato alla Seajewel: due esperti di esplosivi partiranno per la Grecia

Savona. La procura di Genova ha nominato due consulenti per capire che tipo di esplosivo sia stato usato per colpire la Seajewel, la petroliera battente bandiera maltese danneggiata due settimane fa mentre era in rada al largo di Savona.

L’incarico è stato assegnato all’ingegnere navale Alfredo Lo Noce e al capo ufficio del Nucleo Regionale Artificieri Liguria, Federico Canfarini. La procura ha chiesto loro di raggiungere il porto del Pireo, in Grecia, dove è diretta la nave, per analizzarla e capire che cosa è stato utilizzato per le due esplosioni avvenute nella notte fra il 14 e il 15 febbraio scorso, e dove le bombe sono state esattamente piazzate. In realtà un solo ordigno ha provocato danni, perché stando ai primi accertamenti il secondo è esploso dopo essersi staccato dallo scafo.

» leggi tutto su www.ivg.it