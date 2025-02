Messa in sicurezza Capo San Donato, sottoservizi torrente Sciusa e lavori Salita del Grillo: “tre urgenze” nel finalese

Finale Ligure. È figlia delle emergenze dell’ultimo periodo la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche presentato nell’ultimo Consiglio Comunale di Finale Ligure tenutosi nella serata di ieri, giovedì 27 febbraio.

Tre sono, in particolare, le urgenze da fronteggiare in tempi brevi. Ad illustrarle l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: “La prima è sicuramente il muro della Salita Del Grillo, i cui lavori hanno già avuto una ricca fase preparatoria e che ora necessitano dei finanziamenti necessari per partire in esecuzione. Segue poi la messa in sicurezza del versante al di sopra dell’Aurelia in corrispondenza dell’ingresso del porto di Capo San Donato. Qui i circa 50.000 euro stanziati serviranno per chiudere la fase emergenziale; serviranno poi altre risorse per completare l’opera nel versante in sofferenza. La terza emergenza è il completamento dell’intervento di ripristino dei sottoservizi alla foce del torrente Sciusa. Il Consorzio di Depurazione delle Acque Savonesi necessiterebbe del letto in secca per terminare l’intervento, condizioni che in questo periodo non si sono realizzate”.

