Riceviamo

Il pescasportivo tigullino Alessio Alessiani si cimenterà tra un paio di settimane, in quel di Civitavecchia, nel “Club Azzurro” di canna da riva, al quale si accede dopo dure prove prima a livello provinciale e poi nazionale, la più prestigiosa manifestazione a livello italiano, dove si stabiliranno le maglie azzurre per i prossimi campionati mondiali in Francia.

