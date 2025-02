Instabile al mattino a Levante, con piogge e rovesci sparsi in risalita dallo Spezzino; nuvoloso altrove, con nubi alte e stratificate. Qualche pioggia nel pomeriggio anche tra Genova e Sestri Levante e sugli adiacenti settori appenninici; rovesci in formazione sulle Alpi Liguri, in possibile spostamento verso l’Imperiese. Fenomeni in generale esaurimento entro sera.

TEMPERATURE: minime in aumento, in diminuzione le massime.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com