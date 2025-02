Play-in out, Tarros sul parquet della capolista Crocetta: “Vincere sarebbe un passo importante verso la salvezza”

Lo Spezia Basket Club Tarros ha iniziato nel migliore dei modi i play-in out della B interregionale/conference nord ovest, con due vittorie in altrettante partite: due affermazioni nette contro Campus Varese e Gallarate. Ora arriva la prova del nove perchè i bianconeri saranno impegnati sul parquet del Don Bosco Crocetta, la formazione che guida il girone. Sono 2 i punti di vantaggio dei piemontesi sui liguri e questo fa ben capire l’importanza della gara, come ribadisce il direttore sportivo della Tarros Maurizio Caluri: “Crocetta ha due punti più di noi: vincere significherebbe per noi l’aggancio alla vetta e sarebbe un passo importante verso la salvezza. Il Don Bosco è una squadra alla quale prestare molta attenzione perchè ha tanti giovani di grande talento”. Caluri però non nasconde un certo ottimismo, dopo il periodo difficile affrontato durante la prima fase del campionato: “Possiamo fare bene, siamo in un buon momento, la squadra sta seguendo le indicazioni del coach, tutti i ragazzi sono cresciuti e sono determinati a raggiungere quanto prima la salvezza”. Palla a due sabato 1° marzo, alle ore 19:00, al Pala Ballin di Torino.

