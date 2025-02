Santo Stefano, videoispezioni e pulizia approfondita in Via Saragat

Permane a Ponzano Madonnetta, comune di Santo Stefano, la chiusura di Via Saragat, tra la statale della Cisa e Via La Malfa, scattata lo scorso 25 febbraio. Nei giorni scorsi, si apprende da Palazzo civico, è stato notato che la via, in concomitanza del sottopasso, si stava allagando significativamente pur con pioggia, per quanto intensa, non eccezionale: di qui la decisione, in via prudenziale, visto il maltempo, di chiudere, tramite ordinanza. In questi giorni nel punto sensibile dell’arteria sono state eseguite videoispezioni e pulizia approfondita per venire a capo del problema, una volta risolto il quale si potrà procedere con la riapertura. Fintanto che Via Saragat resterà chiusa, anche i mezzi sopra le 7,5 tonnellate, in deroga all’ordinanza del 2015, potranno transitare lungo la statale della Cisa nel tratto tra l’intersezione con Via Saragat e l’imbocco dell’autostrada.

L’articolo Una piazza intitolata a Matteotti, case popolari e sostegno alla cultura: provvedimenti del Comune di Levanto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com