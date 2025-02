Una piazza intitolata a Matteotti, case popolari e sostegno alla cultura: provvedimenti del Comune di Levanto

L’intitolazione a Giacomo Matteotti del nuovo asilo nido comunale, il nuovo calendario di incontri di “Arte” con gli inquilini levantesi delle case popolari, il patrocinio e il contributo economico alla seconda edizione del torneo di scacchi della Federazione italiana, e il patrocinio della festa di carnevale organizzata dalla Croce Rossa domenica 2 marzo.

Sono le decisioni adottate dalla giunta di Levanto nella riunione tenutasi giovedì 27 febbraio. L’intitolazione a Mattotti dell’asilo comunale in corso di realizzazione al piano terra dell’edificio che ospita le scuole medie, in via Martiri della libertà, fa seguito alla dedica all’onorevole socialista della piazza retrostante il mercato coperto di via 25 aprile che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Del Bello aveva celebrato lo scorso anno, nel centenario dell’uccisione del parlamentare.

Per ciò che riguarda, invece, il “Punto di ascolto” attivato da “Arte” all’interno del palazzo municipale levantese, viene confermata fino a fine anno l’iniziativa che ha riscosso il gradimento degli inquilini delle case popolari, che potranno continuare ad incontrare i funzionari dell’agenzia una volta al mese (il primo appuntamento è mercoledì 5 marzo), dalle 15.30 alle 18.

Patrocinio e contributo economico alla “Federazione italiana gioco scacchi – raggruppamento regione Liguria” sono finalizzati all’organizzazione della seconda edizione del torneo levantese che si terrà dal 14 al 16 marzo presso il “Circolo Anspi Don Massimiliano Casarin”, in località San Gottardo.

Infine, l’esecutivo ha concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo di piazzetta Agnelli (porto pidocchio) al comitato di Levanto della Croce Rossa locale per l’organizzazione di “Giochi in maschera con la Cri”, in programma domenica 2 marzo a partire dalle 14.30.

