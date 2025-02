Una rassegna di commedie tedesche in lingua originale per la Mediateca Fregoso

Ha avuto inizio al Cinema Odeon della Mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso” la rassegna “GERcomedy – La risata nel cinema tedesco”, seminario di lettura filmica a cura di Giordano Giannini. La rassegna, ideata dalla Cineteca del Goethe Institut di Roma, è a cura dell’Associazione Culturale Italo Tedesca in collaborazione con il Cinema Odeon. Tutte le proiezioni, a ingresso libero, saranno in lingua originale tedesca sottotitolate in italiano. I film – tutti di recente produzione tranne “Lola corre” che chiuderà il ciclo – vengono proiettati il lunedì alle 17.30.

Dopo il fantasioso “Cleo”, di Erik Schmidt, del 2019, lunedì 3 marzo sarà la volta di “Freibad” (Piscina per signore, ammesso burqini), regia di Doris Doerrie, del 2022. Così Giordano Giannini introduce il film: «Nell’unica piscina femminile all’aperto della Germania, le donne fanno il bagno in topless, in bikini, costume da bagno o burkini. Ognuna segue regole diverse e questo porta a continui attriti, che la bagnina non riesce sempre a gestire. Nel momento in cui viene sostituita da un uomo, la situazione degenera in direzioni imprevedibili…

