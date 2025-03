Al Museo diocesano le avventure della ragazza che fu rapita dai turchi

Dopo una breve interruzione di alcuni giorni, la sezione di Sarzana del Museo diocesano, diretta da Barbara Sisti, riapre i battenti venerdì prossimo 7 marzo con l’invito a tutte le persone appassionate di storia e di arte a visitare la mostra “Papi, cardinali, nobili e borghesi”. La mostra, che resterà aperta per tutto il mese di marzo, potrà essere visitata nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 15.45 alle 19.15. L’esposizione rappresenta uno spaccato importante della storia della città di Sarzana nel “periodo d’oro” della sua appartenenza alla Repubblica di Genova, poi all’Impero napoleonico e infine al Regno di Sardegna, quindi dal Seicento all’Ottocento. Il progetto espositivo, che ha come sottotitolo “Ritratti a Sarzana”, è stato realizzato dalla direttrice Sisti e dai giovani collaboratori del Museo grazie al contributo del Comune di Sarzana nell’ambito del programma “Call for Ideas” dell’anno 2024. Tra i ritratti messi in mostra, che raffigurano personalità importanti della vita cittadina, sia in ambito religioso sia civile, ce ne sono alcuni sinora poco conosciuti al grande pubblico, ma interessanti sotto diversi punti di vista. Ad esempio, un pacioso personaggio nobiliare del Seicento, effigiato in uno dei quadri, è presentato come “il marito della turca”. Si tratta del conte Pietro De Benedetti, appartenente ad una famiglia del patriziato genovese ma originaria di Lerici. La “turca” era la donna che De Benedetti sposò nel 1678 dopo vicende avventurose avevano segnato la sua esperienza di vita. Era stata infatti rapita giovinetta dai pirati saraceni e tenuta come schiava alcuni anni in Algeria. In seguito un commerciante ebreo originario di Lerici, Francesco Brondi, la riscattò e l’ormai giovane donna venne adottata dal fratello del commerciante Giovanni Battista. Fu così battezzata come Anna Maria Maddalena Brondi e andò in sposa al personaggio del quadro esposto al Museo. La sezione di Sarzana del Museo diocesano si trova nell’antico oratorio della Firmafede. Per qualunque informazione relativa agli orari e ad eventuali visite guidate si può telefonare al numero 0187.625174 oppure scrivere a: diocesanosarzana@gmail.com.

