Bacigalupo chiuso al pubblico, Scaramuzza: “Sono 3 anni che la giunta promette aperture, l’unico strumento è il mutuo”

Savona. “Leggo con dispiacere e senza alcuna sorpresa della chiusura al pubblico dello stadio Bacigalupo. Sono passati più di tre anni da quando l’attuale amministrazione prometteva aperture a tempi brevi, invece la situazione è sotto gli occhi di tutti. A questo punto si deve parlare di incapacità amministrativa”. L’ex assessore allo sport e attuale consigliere comunale attacca la giunta comunale sulla gestione dello stadio Bacigalupo.

“La perizia – ha spiegato l’assessore allo sport, Francesco Rossello – non ha evidenziato problemi di tenuta statica dell’impianto, tuttavia ha messo in luce un avanzato stato di degrado e di ammaloramento delle gradinate sia dal lato di via Chiabrera che da quello di via Cadorna. Nei prossimi giorni dovranno essere svolti ulteriori approfondimenti per valutare l’effettiva agibilità dello stadio e l’entità dei lavori da eseguire per garantire nuovamente l’utilizzo degli spalti”

» leggi tutto su www.ivg.it