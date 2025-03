Camogli: donna di 65 trovata morta, forse a causa di un infarto

Alle 13 45 circa a Camogli, in via Tommaso Racca, cuore del vecchio centro storico, il medico del 118 e i militi della locale Croce Verde non hanno potuto fare nulla per salvare una donna di 65, trovata ormai morta in bagno. L’allarme era stato lanciato da persona insospettita perché la donna non rispondeva. Il dottore non ha potuto fare altro che accertarne il decesso a causa di una crisi cardiocircolatoria. Sul posto tuttavia si sono recati i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita. La salma è stata trasferita all’obitorio di Genova; la Procura potrebbe disporre l’esame autoptico per accertare le cause che hanno portato alla crisi cardiaca.

