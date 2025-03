È stato rinviato a domani, domenica 2 marzo, il “Carnevale Cadamotto” inizialmente in programma oggi pomeriggio in via della Marina a Cadimare. Domani dunque a partire dalle 14.30 saranno protagoniste le mascherine con il premio finale per il miglior costume maschile e femminile.

