Celle Ligure. La sua bella voce, in paese, e non solo, la conoscono tutti. Ora anche gli italiani, dopo la magnifica esibizione di ieri sera a The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici su Rai Uno.

Francesco Benedetto, “Franco“, ha impressionato più che favorevolmente la giuria con la sua straordinaria interpretazione della canzone di Vasco, “Un senso”.

» leggi tutto su www.ivg.it