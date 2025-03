Demografia imprese, Peracchini: “Spezia si distingue come esempio di crescita e sviluppo”

Intervento del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, sull’analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro) sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese in provincia nel 2024.

“Il report annuale della Camera di Commercio Riviere di Liguria conferma un risultato eccezionale, con la nascita di 244 nuove aziende e un totale di 20.501 imprese censite al 31 dicembre 2024. Le società di capitali sono aumentate di 259 unità, con un incremento del 4.08%, e il numero di addetti nel settore privato è cresciuto di oltre 1600 unità, raggiungendo 73.495 persone. Questo indica che le imprese stanno diventando più strutturate e importanti, contribuendo a un tessuto economico sempre più integrato e dinamico. La Spezia si distingue come un esempio di crescita e sviluppo nel panorama ligure e del Nord Ovest del Paese, frutto di un lavoro costante e di politiche mirate attuate da questa Amministrazione. Abbiamo valorizzato le risorse del territorio con importanti investimenti in ambito economico, sociale, culturale, formativo, turistico, ambientale, infrastrutturale che hanno portato a una profonda trasformazione della città e ad un’inversione di tendenza rispetto ai dati del passato. La Spezia è ormai riconosciuta come capitale mondiale della nautica, con oltre 14 mila occupati che lavorano nell’ambito dell’Economia del mare, registra numeri record di presenze turistiche con incrementi annuali costanti, abbiamo operato una vera e propria rivoluzione copernicana in ambito culturale con una visione di futuro che ci ha portato, grazie ad una progettualità molto ampia e ben strutturata, ad essere finalisti per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 e a concorrere a livello internazionale per il titolo di Città UNESCO per il design. La Spezia oggi guarda al futuro con orgoglio e ambizione, anche grazie alla continua e fattiva collaborazione con le Associazioni di categoria, pronta a raggiungere ancora numerosi traguardi per questo straordinario territorio”.

Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia

