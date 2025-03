Depositi chimici, Bucci all’attacco: “Salis totalmente impreparata, non riuscirà a decidere su nulla”

Genova. “È assolutamente e totalmente impreparata e non capisce come vanno a finire le cose. Mi dispiace molto perché la consideravo molto più preparata”. Il presidente della Liguria Marco Bucci va all’attacco di Silvia Salis sulla questione dei depositi chimici a Sampierdarena. La candidata sindaca del centrosinistra, a margine dell’incontro col M5s al centro civico Buranello, ha ribadito il no a Ponte Somalia ma non ha ipotizzato alternative, rimandando la soluzione alla revisione del piano regolatore portuale.

“Come al solito non ha deciso – commenta Bucci a margine di un’iniziativa di Aidda alla stazione Brignole – ma non riuscirà a decidere su nient’altro, non riuscirà a decidere sul Galliera, non riuscirà a decidere sullo Skymetro, non riuscirà a decidere su nulla perché l’armata Brancaleone è completamente in disaccordo su tutto. Finiranno così, e questo è un grande dispiacere. I genovesi si meritano una grande campagna elettorale basata sui contenuti, sui progetti, sulle cose da fare, sul futuro della nostra città”.

