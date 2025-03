Due classi delle Poggi-Carducci senza lavagna multimediale, genitori: “Situazione allarmante visti anche gli altri disagi”

In attesa della Commissione consiliare alla quale giovedì 6 marzo prenderanno parte sindaca, direttore lavori e dirigente scolastico del plesso Poggi-Carducci dopo le polemiche e le schermaglie dei giorni scorsi sugli alunni costretti a stare in classe durante l’intervallo, dalla scuola di Sarzana arriva un’altra segnalazione da parte di un gruppo di genitori. In una lettera inviata proprio a Cristina Ponzanelli padri e madri degli studenti di due classi (seconda e terza) della primaria scrivono infatti: “Da settembre a oggi, nel pieno dell’anno scolastico, non hanno ancora a disposizione una LIM (lavagna interattiva multimediale) a supporto della didattica fatta in classe. Tradotto in termini concreti – proseguono – questo significa che i bambini non possono visualizzare video, immagini o materiale interattivo a supporto della didattica, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per una “scuola digitale”. Ai genitori è stato spiegato che tale grave carenza è dovuta all’impossibilità di agganciare a soffitto il videoproiettore necessario per trasmettere sulla LIM, per ragioni tecnico-strutturali, in attesa di una determina del Comune che individui le modalità per procedere. In poche parole, gli operai presenti quotidianamente nel cantiere scuola non possono attaccare quello che serve, perché allo stato attuale questa soluzione non è strutturalmente compatibile con il soffitto”.

“Pensare – aggiungono – che alunni delle elementari impegnati in un tempo pieno, senza la possibilità di accedere a qualsiasi spazio esterno per via del cantiere, né di fare palestra in loco, (sempre in una scuola ma non ancora accessibile) non possano nemmeno fare uso di contenuti digitali di supporto alla lezione, perché la scuola pubblica non lo permette, è piuttosto allarmante. Come genitori ci chiediamo come questo sia possibile e come in fase di progettazione di una scuola non sia stata prevista l’installazione di una LIM. Questo va a discapito dell’inclusione scolastica, degli alunni con bisogni educativi speciali e disturbi dell’apprendimento e di un linguaggio che possa garantire gli stili di apprendimento di ciascun bambino, in relazione a una tecnologia (quella della LIM) che non è certamente di ultima generazione e la cui funzionalità doveva essere garantita in ogni classe a inizio anno scolastico”.

