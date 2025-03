Farinata, Picco e Cinque Terre ingredienti di un gemellaggio scolastico spezzino-moldavo

Tre studenti italiani della doppia laurea magistrale tra Roma Tre e l’Università Gustave Eiffel di Parigi, che seguono un programma con focus su sviluppo sostenibile ed economia dello sviluppo, hanno organizzato una missione in Moldavia per creare un progetto incentrato su tematiche ambientali e miglioramento dell’inglese, in supporto e in collaborazione con la Ong locale Felt School, che aiuta i bambini a migliorare le loro competenze e le loro conoscenze in inglese. La missione ha coinvolto più scuole in quattro città della Moldavia. Al centro, il territorio nell’estremo levante ligure con le sue peculiarità paesaggistiche, la sua cultura, le sue tradizioni culinarie e lo Spezia calcio. “Abbiamo deciso di supportare questa Ong e il suo prezioso lavoro – dicono Livia De Mattia, la spezzina Lucrezia Vittoria Natale e Andrea Ciucci, responsabili di progetto che hanno viaggiato in Moldavia per sette giorni -. Le attività che abbiamo creato includevano classi interattive e workshop per migliorare la consapevolezza ambientale dei ragazzi, affrontando temi come i disastri naturali e il cambiamento climatico. Abbiamo lavorato con diverse scuole e coinvolto anche i genitori nella creazione di progetti creativi su un villaggio eco-sostenibile del futuro”.

Una delle attività principali è stata lo scambio culturale tra alcune scuole di Edineț, Cupcini, Chisinau e Glodeni con la scuola “De Amicis” della Spezia, svolta grazie al lavoro delle insegnanti e della preside della scuola spezzina. “Abbiamo organizzato uno scambio, che comprende sia materiale digitale che la creazione di lettere e disegni, – spiega Lucrezia Vittoria Natale – in cui gli studenti spezzini hanno potuto inviare e mostrare contenuti su una piattaforma online chiamata Padlet. In particolare, hanno condiviso le tradizioni culturali e le festività, il cibo tipico e lo sport della Spezia”, aggiunge Lucrezia Vittoria Natale. Tra i ‘protagonisti’ del nostro territorio approdati nelle classi moldave, ecco i panorami spezzini, la farinata, le immagini dello stadio “Alberto Picco” e quelle delle Cinque Terre (“Molti di loro associavano queste immagini al film Luca della Disney”, raccontano i laureandi di Roma Tre), o ancora – con uno sguardo allargato al comprensorio – i panigacci. Gli studenti moldavi hanno potuto incontrare questi e altri contenuti e, a loro volta, hanno preparato materiale – lettere e video – per ricambiare, nell’ambito di un rapporto, quello con la “De Amicis” di Via Napoli, destinato a proseguire, con gli studenti che si stanno tenendo in contatto. Tra quanto approntato dai giovani moldavi per condividerlo con gli studenti italiani, anche lettere e gadget messi a punto per il Marțishor, festa tradizionale che celebra l’arrivo del periodo primaverile, e che cade oggi, sabato 1° marzo.

