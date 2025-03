Garlenda, aperte le iscrizioni per il 42esimo Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche

Garlenda. Da oggi, sabato 1° marzo 2025, sono aperte le iscrizioni al 42° Meeting Internazionale di Garlenda (SV). Il più grande evento mondiale dedicato alle Fiat 500 storiche (prodotte dal 1957 al 1977) si svolgerà dal 4 al 6 luglio, con consueto prologo nel pomeriggio del 3.

Il tema dell’edizione è “500 Is Fashion”, con riferimento alla moda, altro grande caposaldo del made in Italy, e ai sessant’anni della 500 F. Previsti come di consueto vari spostamenti tra costa ed entroterra, momenti dedicati alla musica, all’enogastronomia, alla cultura, all’educazione stradale, alla solidarietà.

