“Giunta torna nei quartieri ma restano ancora da risolvere problemi segnalati ad ottobre”

“Riteniamo una cosa molto seria e utile ascoltare sempre i cittadini e, quando possibile, verificare sul posto i problemi ci sembra una cosa buona e giusta. Apprendiamo che in questi giorni è stato programmato un giro nei quartieri della nostra città da parte dell’Assessore Ponzanelli con i membri delle consulte per prendere visione direttamente sul posto dei problemi in essere. Però siamo anche a conoscenza che questo tour avverrà circa cinque/sei mesi dopo le assemblee cittadine anche molto partecipate svolte in tutti i quartieri e alla presenza della Sindaca e con spesso parte della sua giunta”. Inizia così l’intervento del coordinatore sarzanese di Italia Viva Giovanni Destri, che prosegue: “Ora ribadendo l’importanza dell’ascolto e dell’attenzione posta non vorremmo che tutto questo finisse tutto in una barzelletta che tra l’altro non farebbe per niente ridere. E alcuni quesiti vengono spontanei: sono a conoscenza Sindaca assessore e giunta di quali problemi hanno risolto in questi sei mesi (pochi) e quali ancora sono rimasti al palo? Si sono parlati in questo periodo per avviare soluzioni concrete? Oppure lo stesso Assessore vuole ribadire il suo impegno a risolvere problematiche per le quali non è riuscita la Sindaca fino ad ora? Qualcosa a noi sfugge ma soprattutto i cittadini non vedono soluzioni ai problemi posti nelle assemblee precedenti e sarebbe auspicabile prima o poi non un ennesimo giro di ricognizione ma un tour dove mettere in bella mostra le migliorie poste in essere dall’A.C. in quel singolo quartiere e fare partecipe gli abitanti delle soluzioni già individuate, evitando così di passare dal ridicolo al drammatico.

Per quanto mi riguarda parteciperò se mi sarà possibile al giro nel quartiere Trinita’/Ponti di ferro evidenziando però fin da adesso e rendendo partecipe l’assessore che la soluzione ad alcuni criticità emerse nell’assemblea di ottobre non sono arrivate nonostante le promesse della Sindaca e, sebbene io abbia coscienza dell’attenzione e dell’impegno del Presidente della stessa Consulta, faccio presente che alcune situazioni sono in via di peggioramento vedi decoro delle aree verdi, illuminazione ancora scarsa soprattutto nelle zone più a rischio sicurezza, condizione penosa di alcuni tratti stradali, sporcizia e rifiuti”.

