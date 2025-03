Gronda, da pomo della discordia a “non tema” del centrosinistra in campagna elettorale

Genova. “La Gronda, considerando l’aspetto economico e di finanziamento che manca, è un non tema. Non si può andare avanti a parlare di Gronda, perché manca l’elemento principale per parlare di come si può procedere”. Così Silvia Salis, la candidata sindaca del centrosinistra alle comunali di Genova, ha liquidato l’argomento oggi a margine dell’incontro a Sampierdarena col Movimento 5 Stelle, la forza politica che forse più di tutti ha combattuto la grande opera autostradale, dentro e fuori dalle aule istituzionali.



Sembrano lontanissimi i tempi in cui il Marco Doria – sindaco arancione prima che il colore diventasse appannaggio di Toti – dopo aver ripetuto “vedremo” e “valuteremo” in campagna elettorale, sentenziava nel 2016 che la Gronda “non serve più” perché “è invecchiata”, facendo trasecolare buona parte della maggioranza e soprattutto il Pd, con cui i rapporti erano tutt’altro che sereni. Del resto un candidato sindaco del centrodestra di quei tempi, l’attuale viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, braccio destro di Matteo Salvini, affermava in un’intervista a Genova24 che la Gronda “non era una priorità”.

